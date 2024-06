Il bello dell’arte. Spiegato con semplicità

Roberto Celestri, classe 2001, filmmaker e visual artist, è diventato in poco tempo il primo art-influencer italiano, punto di riferimento sui social per gli amanti dell’arte. Era novembre del 2021 quando ha iniziato a creare contenuti video come passatempo mentre si trovava a Roma, dove stava finendo l’Accademia di Cinema. Approfittando del tempo libero che aveva, e grazie all’abitudine di filmare tutto ciò che per lui era interessante e bello da far vedere, ha collezionato una grande quantità di video. Osservando poi che i primi reel diventavano virali ha continuato a pubblicare contenuti su Instagram. "Non spiego l’arte ma offro lo spunto per andarla a scoprire – spiega - . Faccio vedere solo ciò che è bello e le descrizioni sono sintetiche. Ai miei follower voglio mostrare che è per tutti, un porto dove approdare nei momenti difficili".

A cura di Maurizio Costanzo