Dal Salento al mondo col progetto Erasmus+

L’esperienza di mobilità transnazionale per i giovani promossa dal programma comunitario Erasmus+, agevolando la transizione verso il mondo del lavoro, diventa quanto mai preziosa in questi tempi di crisi economica con alti tassi di disoccupazione giovanile. Il ’Gal Terra d’Arneo’, da sempre impegnato per la gestione efficiente dei fondi europei orientata alla formazione ed all’autoimprenditorialità dei nostri ragazzi e ragazze, considerando le posiƟve ricadute sul territorio si è candidato, risultando poi vincitore, per l’accreditamento Erasmus+ 2021/2027 promosso da Inapp, l’Istituto Nazionale per l’Analisi e le Politiche Pubbliche, che gestisce il programma in Italia.

Un’occasione in più per moltiplicare i momenti di crescita di un comprensorio, composto da ben 12 Comuni distribuiti su un’ampia fascia del Salento jonico che da Guagnano si estende a sud fino ad Alezio, ricco di bellezze paesaggistiche e architettoniche ed investire sul capitale umano locale grazie ad esperienze di formazione e lavoro integralmente spesate da fondi comunitari. I bandi in questione sono rivolti a giovani neodiplomati del territorio che hanno conseguito la qualifica nei 12 mesi precedenti alla data di partenza. I ragazzi possono migliorare la conoscenza delle lingue, conoscere studenti di altri Paesi e condividere esperienze didattiche avvicinarsi a culture e sistemi scolastici diversi, vivere esperienze di formazione professionale, trascorrere un periodo di studio o tirocinio in un’altra scuola europea.

"Il processo di integrazione europea sta incidendo sempre più direttamente sulla vita sociale, economica e lavorativa dei cittadini europei, dipendente ormai da più livelli territoriali: locale, nazionale e comunitario – dice il Presidente del GAL Terra d’Arneo Cosimo Durante – è nostra opinione che, sponsorizzare in prima persona l’Europa anche attraverso il sostegno alla mobilità interna, sia uno di quei fattori che maggiormente avvicinano i cittaadini alle istituzioni contribuendo, in modo decisivo, a costruire il sentimento di appartenenza a un ’noi’ europeo".

A cura di Egidio Scala