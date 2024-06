Bici di condominio a Chieri

A Chieri arrivano le biciclette di condominio, gratuite e a libero accesso per chi abita nei palazzi in città. Le mette a disposizione l’associazione Fiab-Muoviti Chieri, che promuove la viabilità sostenibile con il progetto ’Bici in cortile’. Funziona così: i volontari, nelle prossime settimane, posizioneranno alcune bici nelle aree comuni di una serie di edifici. Saranno bloccate con una catena, da sbloccare con un codice numerico. Chi è interessato ad aderire al progetto, lo fa sapere all’associazione (mail a [email protected]) e riceve la combinazione per aprire il lucchetto. A questo punto, può spostarsi pedalando e, quando ha finito il giro, riportare nel punto di partenza la bicicletta e metterla di nuovo al sicuro con la catena.