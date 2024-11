App per monitorare il tragitto casa-scuola

L’obiettivo è quello di fornire alle famiglie un monitoraggio in tempo reale dei viaggi dei propri figli nel tragitto casa-scuola. Tutto grazie all’app Tiemme Kids, intuitiva e facile da usare, che permette a mamma e papà di seguire l’intero percorso del figlio, dall’ingresso nel bus fino alla destinazione, direttamente dallo smartphone. Il funzionamento è molto semplice. In pratica gli studenti ricevono un badge personale che devono avvicinare a un lettore ogni volta che salgono o scendono dal bus. In questo modo i genitori possono ricevere notifiche in tempo reale tramite l’app, e si garantisce un controllo costante e offrendo serenità alle famiglie.

Prende il via a Capolona, primo paese in tutto il Casentino, questo progetto di trasporto scolastico che punta sulla sicurezza degli spostamenti sul territorio. L’iniziativa è stata messa in pratica con l’azienda responsabile del trasporto pubblico nel territorio Tiemme Kids, insieme all’amministrazione del Comune di Capolona. "Con Tiemme abbiamo valutato di testare l’app, verificarne le criticità e migliorarla – dice l’assessore Daniele Pasqui –. Ora si può iniziare con questa applicazione il monitoraggio dei bambini all’interno dei bus. È un sistema che offrirà tranquillità alle famiglie attraverso il controllo col telefono, che inizia dall’entrata del bambino nel bus e prosegue per tutto il tragitto".

Questa nuova applicazione è stata presentata alle famiglie nella sala consiliare dal responsabile dei sistemi tecnologici di Tiemme, Maurizio Pelosi: "Tiemme Kids – ha detto – è un progetto innovativo per il trasporto pubblico in generale, in particolare per un servizio come quello di Capolona e Subbiano, che integra il trasporto pubblico locale insieme al trasporto scolastico. Gli studenti sono stati muniti di un badge che devono avvicinare a un lettore a bordo quando salgono e quando scendono dal bus. Questo permette alle famiglie di ricevere, attraverso l’app Tiemme Kids, delle notifiche tutte le volte che l’alunno sale o scende dal veicolo".

A volere questa nuova app per le famiglie è stato anche il sindaco Mario Francesconi, che da inizio anno è in contatto con Tiemme per migliorare il servizio per tutti i cittadini. "Siamo soddisfatti di questo nuovo servizio Tpl che copre l’aspetto scolastico – ha detto il primo cittadino – ma dà anche la possibilità a chiunque di potersi muovere nel territorio di Capolona, che è anche abbastanza ampio, con costi modici. Ora con questa applicazione vogliamo dare una risposta concreta ai timori che inizialmente hanno avuto le famiglie quando è stata proposta questa modalità di servizio pubblico urbano integrato. E comunque i bambini dell’infanzia e della primaria durante il trasporto nel bus hanno sempre con loro un accompagnatore".

L’applicazione Tiemme Kids è molto semplice da usare e il link per scaricarla è stato inviato a tutte le famiglie che usufruiscono del trasporto scolastico, per facilitare la diffusione del servizio e consentire un monitoraggio accessibile a tutti. Dopo mesi di test con la collaborazione delle famiglie, Pelosi ha sottolineato il successo dell’iniziativa e ha espresso l’auspicio di estenderla ad altri territori, come quello del Casentino. Il servizio, per ora pilota nel Comune di Capolona, dove sarà attivo da gennaio, potrebbe diventare dunque un modello di riferimento per il monitoraggio del trasporto scolastico anche in altre aree. Tiemme spera dunque di poter estendere il progetto anche in altri comuni, del Casentino e non solo.

a cura di Maurizio Costanzo