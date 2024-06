A piedi per il mondo. Le avventure di Cecilia

"Chi viaggia ha scelto come mestiere quello del vento", recita un vecchio adagio. Una scelta che ha da tempo intrapreso Cecilia Mercadante, che per il popolo dei social è la trekker diventata influencer. Ha fatto del cammino in solitaria un’arte capace di migliorare non solo la propria condizione interiore, ma anche quella dei suoi follower.

"Da quando iniziai a pubblicare le mie avventure sui social ho cominciato a notare che molte persone riuscivano ad immedesimarsi nel mio modo di raccontare, a trovare il coraggio di seguire le mie orme, a mettersi in cammino. Principalmente donne, è bello quando passa il messaggio che se lo vogliono davvero nulla è impossibile". Per Cecilia ogni cammino ha una sua storia: "Ogni cammino ha un suo diario di bordo, in ogni caso quello che poi mi ritorna indietro è sempre la bellezza".

a cura di Maurizio Costanzo