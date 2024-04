Terremoto Napoli, ancora scosse a Pozzuoli. Campi Flegrei tempestati di eventi sismici: la mappa nel tempo

Napoli, 4 aprile 2024 – Tornano a tremare i Campi Flegrei a Napoli. Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato l’evento maggiore di una sciame sismico che ha interessato l’area di Pozzuoli nella notte. E’ stato registrato alle 7.33 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Un quarto d’ora prima un’altra scossa di 2.9, sempre con epicentro sulla costa di Pozzuoli. Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Procida i comuni più vicini, dopo Pozzuoli. In allerta la popolazione, che ha avvertito nettamente i movimenti del suolo, anche in alcuni quartieri occidentali di Napoli. Non si segnalano al momento danni.

L'epicentro del sisma di magnitudo 3.2 ai Campi Flegrei

Qui la mappa degli eventi registrati nell’area dei Campi Flegrei negli ultimi due anni (fonte Ingv). Sono più di 20 i terremoti nell’ultima settimana.

Lo sciame sismico di febbraio

Nel mese di febbraio 2024 le scosse sono state 387, segnala l’INGV. Di questi, 365 eventi (circa il 94.3% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale, 17 eventi (circa il 4.4% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9, 4 eventi (circa l’1% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.9, e 1 evento (circa lo 0.3% del totale) ha avuto una magnitudo maggiore di 3.0. Sono ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Agnano, l’area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e nel Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 3 km.