Smartwatch Amazfit Active: con GPS integrato e assistente vocale Alexa integrato, al minimo storico

Amazfit Active è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartwatch da prendere a meno di 100 euro. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 89 euro.

Si tratta del nuovo minimo storico. Il modello di Amazfit è venduto e spedito direttamente da Amazon. C'è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate.

La promozione in corso riguarda solo alcune colorazioni del dispositivo che può essere acquistato tramite il box riportato qui di sotto.

Amazfit Active: è lo smartwatch da prendere a meno di 100 euro

Con Amazfit Active si va sul sicuro: lo smartwatch è uno dei best buy del momento per chi cerca un dispositivo di questo tipo e vuole spendere meno di 100 euro.

Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 1,75 pollici con una cassa da 42 mm oltre alla comodità di sfruttare il collegamento Bluetooth con lo smartphone e il GPS per la rilevazione della posizione, anche senza ricorrere ai dati di geolocalizzazione dello smartphone abbinato.

Amazfit Active è anche un vero e proprio fitness tracker, con vari sensori inclusi che consentono un monitoraggio in tempo reale della propria salute, anche durante l'allenamento.

Sfruttando le funzioni dell'app Zepp e l'assistente Zepp Coach con AI è possibile mettersi al polso un dispositivo in grado di offrire un supporto di alto livello, anche creando piani personalizzati.

C'è anche la possibilità di utilizzare Alexa. Amazfit Active si integra con lo smartphone permettendo di gestire dal polso le notifiche in arrivo.

L'autonomia è ottima: in caso di utilizzo tipico si arriva a 14 giorni che si riducono a 10 giorni in caso di uso intenso. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Amazfit Active al prezzo scontato di 89 euro. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche in 5 rate.