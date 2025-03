Misuratore di pressione OMRON: pratico, preciso e con app per Android e iOS oggi a soli 89,99 euro

Sei alla ricerca di un misuratore di pressione da poter utilizzare comodamente a casa tua? Oggi ti segnaliamo una speciale offerta messa a disposizione dal colosso Amazon. Non a caso, infatti, il misuratore OMRON X7 Smart AFib costa solamente 89,99 euro anziché 108,99. Un prodotto del tutto unico visto che è anche stato validato per l'uso su persone diabetiche o durante la gravidanza.

Misuratore X7 Smart AFib: pratico e preciso

Quando si parla di misuratori di pressione OMRON si parla di soluzioni innovative testate appositamente per offrire all'utente un risultato ottimale senza possibilità di imprecisioni. Non a caso, infatti, l'X7 Smart AFib per uso domestico è stato validato clinicamente prima di essere messo in commercio.

Tra le sue caratteristiche di rilievo non possiamo certamente non parlare della capacità di rilevamento della fibrillazione atriale a ogni misurazione. OMRON infatti ha deciso di introdurre una nuova tecnologia per avere come risultato finale un rilevamento affidabile e preciso. Durante la fase di misurazione della pressione arteriosa, la sua precisione sarà in grado di segnalare un'eventuale fibrillazione atriale.

Parliamo senza dubbio di un prodotto ideale per tutti coloro che vogliono procedere con la misurazione della pressione in completa autonomia. L'X7 Smart AFib dispone di un bracciale preformato che misura tra i 22 e 42 cm ed è facilmente avvolgibile e utilizzabile da tutti i pazienti.

Se vuoi avere a portata di mano un prodotto rapido, facile e intuitivo per un utilizzo giornaliero questo prodotto è perfetto per le tue esigenze. Al fine di ottimizzare l'esperienza d'uso, l'azienda ha progettato un dispositivo in grado di salvare le letture di due utenti e fino a 100 registrazioni. Il monitor si occupa infatti di memorizzare i dati di due utenti distinti, consentendo di monitorare nel tempo i risultati ottenuti.

Le sorprese non sono ancora terminate perché è possibile utilizzare il monitoraggio intelligente che aggiorna automaticamente i risultati sul telefono grazie all'app dedicata per iOS e Android. Che aspetti? Procedi subito con l'acquisto del misuratore di pressione OMRON, oggi costa solamente 89,99 euro anziché 108,99.