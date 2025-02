Massima versatilità in un unico gadget: hub UGREEN, perfetto per laptop e smartphone

UGREEN Revodok 105 è un hub USB-C compatto e versatile, ideale per chi ha bisogno di espandere la connettività del proprio laptop, tablet o smartphone. Con 5 porte essenziali, supporto alla ricarica Power Delivery 100W e uscita video HDMI 4K, questo adattatore è perfetto per lavorare, studiare e gestire più dispositivi contemporaneamente.

Oggi su Amazon è in offerta a soli 15,33€, con uno sconto del 10%, un’occasione imperdibile per migliorare la connettività del tuo setup tecnologico.

UGREEN Revodok 105: l’Hub USB-C 5 in 1 compatto e potente in offerta su Amazon

UGREEN Revodok 105 è progettato per offrire massima versatilità in un design compatto ed elegante, perfetto da portare sempre con sé. Con 5 porte integrate, permette di collegare monitor, periferiche USB e ricaricare i dispositivi con una sola connessione. È compatibile con tantissimi device, Apple, Android e Windows (e non solo) aventi l’ingresso USB-C. L’adattatore include:

1 porta HDMI 4K a 30Hz, per collegare un monitor o TV con qualità elevata

1 porta USB-C Power Delivery da 100W, per ricaricare laptop, tablet e smartphone rapidamente

3 porte USB-A 3.0, per collegare chiavette USB, hard disk esterni, tastiere e mouse con trasferimento dati fino a 5Gbps.

Questa configurazione lo rende perfetto per ufficio, smart working, studio e i viaggi, offrendo tutte le porte necessarie senza occupare spazio.

L’UGREEN Revodok 105 è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui MacBook Pro e Air, Mac mini, iPad, iPhone, smartphone Android, Pixel, Samsung, console di gioco come Nintendo Switch, ROG Ally e molte altre ancora. Va benisismo anche con i Chromebook. In definitiva, grazie alla sua versatilità, è la soluzione ideale per chi lavora con più dispositivi o ha bisogno di una stazione docking portatile.

Puoi collegare monitor, mouse e tastiere, puoi fare editing e presentazioni grazie all’uscita video HDMI 4K e c’è anche la ricarica rapida, con supporto Power Delivery fino a 100W.

Oggi su Amazon UGREEN Revodok 105 è in offerta a 15,33€, con il 10% di sconto, un prezzo eccezionale per un hub USB-C così versatile.