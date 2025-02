Mai più oggetti smarriti: due localizzatori Bluetooth Smart Air Tracker in offerta per poche ore su Amazon

ATUVOS Smart Air Tracker è un dispositivo di localizzazione dotato di un modem Bluetooth e pensato per aiutarti a ritrovare facilmente oggetti come bagagli, valigie, zaini e borse. Compatibile esclusivamente con l'app Dov'è di Apple, offre un'integrazione perfetta con i dispositivi iOS, così potrai monitorare i tuoi prodotti direttamente dal tuo iPhone. Oggi su Amazon il bundle da due pezzi è disponibile al prezzo scontato di 18,99€, con uno sconto del 5% per un periodo limitato.

ATUVOS Smart Air Tracker Tag: il localizzatore Bluetooth compatibile con Apple Dov'è

Fra le caratteristiche principali troviamo sicuramente la compatibilità con il sistema Dov'è di Apple: ATUVOS Smart Air Tracker si integra senza problemi con l’app proprietaria degli iPhone, consentendoti di localizzare i tuoi oggetti smarriti utilizzando la vasta rete di dispositivi Apple. Hanno un design robusto e resistente, con dimensioni compatte di 3,5 x 3,5 x 1 cm e un peso di 60 grammi; i tracker si possono attaccare alle chiavi, alle borse o ad altri oggetti personali. La certificazione IP67 garantisce una resistenza assoluta all'acqua e alla polvere, rendendoli adatti all'uso quotidiano e in diverse condizioni ambientali.

Ogni tracker è equipaggiato con una batteria CR2032 che offre un'autonomia di circa un anno, il dispositivo ti avviserà tramite l'app Dov'è quando è il momento di sostituirla. Citiamo poi le funzionalità aggiuntive che, in caso di smarrimento, puoi attivare la “modalità smarrito”, permettendo a chi trova il tuo oggetto di contattarti facilmente. Infine, c’è un altoparlante integrato che emette un suono forte (80-100 decibel) che serve per localizzare rapidamente l'oggetto nelle vicinanze.

In definitiva, possiamo dire che l'ATUVOS Smart Air Tracker rappresenta una soluzione efficace e conveniente (e un alternativa al più costoso Airtag di Apple) per chi desidera monitorare i propri oggetti utilizzando l'ecosistema della mela. Tuttavia, è importante notare che il dispositivo è compatibile solo con iOS e non supporta i terminali Android. Costa solo 18,99€ il bundle comprendente due pezzi; non lasciarti sfuggire questa promozione.