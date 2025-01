Lo speaker Bluetooth resistente e sostenibile a meno di 60€ (con coupon Amazon)

Lo speaker Bluetooth di House of Marley Roots è un altoparlante portatile resistente e impermeabile, ed è disponibile su Amazon al prezzo di 69,99€, con un coupon da 10 euro applicabile al checkout, che porta il costo effettivo a 59,99€.

È perfetto per chi desidera un dispositivo wireless di alta qualità, progettato con materiali sostenibili e adatto a ogni occasione.

Lo speaker sostenibile: costa poco e ha una qualità superba

Lo speaker in questione offre un audio chiaro e potente, ideale per ascoltare musica, podcast o effettuare chiamate in vivavoce. Grazie alla tecnologia Bluetooth, si connette facilmente a smartphone, tablet e altri dispositivi, garantendo un’esperienza d’ascolto senza fili e senza lag o latenze.

Progettato per essere resistente alle intemperie e certificato IP67, l’altoparlante è impermeabile e resistente alla polvere, rendendolo ideale per l’uso in ambienti esterni come spiagge, campeggi o durante escursioni.

La sua robustezza lo rende un compagno perfetto per avventure all’aperto, senza temere pioggia o schizzi d’acqua.

Con una batteria integrata che garantisce fino a 10 ore di riproduzione continua, è perfetto per lunghe giornate di lavoro senza necessità di frequenti ricariche. La ricarica invece, avviene tramite un semplice USB-C.

Il design dello speaker Roots riflette l’impegno di House of Marley per la sostenibilità. Realizzato con materiali eco-friendly, come il bambù e il tessuto REWIND, non solo offre ottime prestazioni, ma rispetta anche l’ambiente. In più, è compatto e leggero, facile da trasportare ovunque.

I controlli intuitivi posti sull’altoparlante permettono di regolare il volume, cambiare traccia e rispondere alle chiamate con facilità, rendendo l’utilizzo estremamente comodo.

Grazie al coupon da 10€ applicabile al checkout, il prezzo scende a 59,99€, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo per un altoparlante Bluetooth resistente, ecologico e performante.