Cucina senza stress: il Tritatutto Kenwood sminuzza, trita e mescola come uno chef

Con un prezzo di appena 28,99€, grazie ad un importante sconto del 42% applicato da Amazon, potrai portare a casa il Tritatutto Kenwood Chopper: un vero alleato in cucina.

Il suo sistema professionale a quattro lame lo rende il sous-chef perfetto per le tue preparazioni culinarie: salse, sughi, pesti e non solo. Tutto per portare la tua cucina a un livello superiore, con un prodotto top di gamma in super sconto. Ordinalo oggi con Amazon Prime e approfitta della spedizione celere in meno di 24h.

Veloce e semplice con la tecnologia Quad Blade e due velocità di lavorazione

Kenwood Chopper ha tantissimi motivi per essere messo subito nel tuo carrello di Amazon, e il prezzo è solo uno dei tanti. Prima di tutto per la sua potenza, data dal motore da 500W con ben due velocità da poter scegliere, che ti garantiranno risultati rapidi ed efficienti per ogni preparazione. A seguire, il suo tratto distintivo, ovvero il sistema a quattro lame in acciaio inossidabile. Le quattro lame tritano infatti in modo estremamente uniforme, riducendo all'osso i tempi di preparazione: nessun problema quindi se hai ospiti improvvisi a cena, ci pensa Kenwood Chopper.

E che dire poi dei particolari, come ad esempio l'anello antiscivolo sottostante che assicura una perfetta aderenza al piano di lavoro, oppure la sua capiente ciotola da 0,5L, perfetta per piccole e medie quantità di cibo. E se pensi che utilizzarlo sia facile ma fastidioso da pulire, ecco la smentita: tutti i componenti sono removibili e lavabili in lavastoviglie, per una pulizia veloce e senza stress.

Insomma, non c'è davvero un motivo per non innamorarsi di questo piccolo "aiuto cucina", che nella confezione presenta anche un accessorio apposito per fare una maionese fresca e casereccia.

Comincia a preparare i tuoi sughi e i tuoi pesti fatti in casa con Kenwood Chopper, il tritatutto professionale che puoi acquistare a soli 28,99€ grazie al 42% di sconto Amazon.