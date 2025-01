Amazfit Active: smartwatch completo con GPS e Alexa scontato del 18%

Amazfit Active, uno smartwatch ricco di funzionalità avanzate e un design moderno, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 89,99€, con spese di spedizione incluse e un 18% di sconto sul valore di listino.

Questo wearable è un best buy senza eguali: combina tecnologia, praticità e stile e risulta perfetto per chi desidera monitorare la propria attività fisica e restare connesso tutto il giorno con un prodotto low-cost ma performante.

Amazfit Active: prezzo da best buy, performance al top

Lo smartwatch Amazfit Active è dotato di un display AMOLED da 42 mm, che offre colori vividi e nitidi e si vede benissimo in qualsiasi condizione di luce. Consente di beneficiare di una qualità visiva eccellente, perfetta per visualizzare notifiche, dati fitness e molto altro.

Il design moderno e minimalista, con cinturini intercambiabili a tuo piacimento, si adatta a qualsiasi occasione, che sia un allenamento, una giornata in ufficio o una serata elegante. Lo smartwatch include Zepp Coach, un assistente fitness basato su intelligenza artificiale che fornisce suggerimenti personalizzati per ottimizzare gli allenamenti e migliorare le prestazioni.

La funzione Readiness invece, valuta il livello di energia quotidiana e suggerisce il momento migliore per allenarsi o riposare. Con il supporto per oltre 150 modalità sportive e il monitoraggio GPS integrato, è il companion ideale per attività come corsa, ciclismo, escursionismo e altro.

Sensori avanzati monitorano la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue (SpO2) e il sonno, servono per monitorare al meglio la propria salute.

Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, l’Active di Amazfit consente di effettuare e ricevere chiamate Bluetooth direttamente dal polso, senza bisogno dello smartphone.

L’assistente vocale Alexa integrato invece, permette di impostare promemoria, controllare dispositivi smart e ottenere risposte rapide con semplici comandi vocali.

La batteria dura fino a 14 giorni con un utilizzo normale, così non dovrai ricordarti di ricaricarla con frequenza. Anche con un uso intenso, come il monitoraggio continuo e il GPS, l’autonomia rimane eccellente. In più, è certificato 5 ATM.

Con un costo di soli 89,99€, l’Amazfit Active rappresenta un’ottima scelta nella sua categoria di prezzo. Lo sconto del 18% lo rende ancora più conveniente, offrendo funzionalità premium a un costo contenuto.