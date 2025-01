Addio batteri, Philips Serie 2000 umidifica la tua casa al 99,97% più pulita, OFFERTA A TEMPO

Philips è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un brand che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi trattiamo un prodotto molto interessante: l'umidificatore targato proprio Philips che garantisce l'abbattimento del 99,97% dei batteri e un miglioramento delle zone con clima "secco", viene messo in sconto del 27% per un prezzo finale di 89,90€.

Umidificatore Philips al 27% di sconto: sfrutta lo sconto lampo, tutti i dettagli e le caratteristiche di questo prodotto

Questo umidificatore Philips presenta una tecnologia NanoCloud che garantisce fino al 99,97% in meno di diffusione batterica. Il suo metodo di evaporazione naturale è ampiamente riconosciuto come uno dei più sicuri e igienici. Emette una nebbia ultrafine e invisibile, con particelle d'acqua troppo piccole per consentire ai batteri di aderire.

Ideale per le camere dei bambini e per le persone con vie respiratorie sensibili. Il prodotto risulta essere efficace in stanze fino a 32m²: Grazie all'alto tasso di umidificazione di 200 ml/h. Questo umidificatore garantisce fino a 15 ore di utilizzo ininterrotto: con un ampio serbatoio d'acqua da 2 L, puoi godere di lunghi periodi di umidità ottimale senza bisogno di ricaricare Nessuna polvere bianca o macchie umide.

A differenza dei normali umidificatori a ultrasuoni, le sue particelle ultrafini sono troppo piccole per trasportare minerali, garantendo un ambiente domestico più pulito e confortevole.

Si tratta di un dispositivo che mira a far raggiungere agli ambienti un clima ottimale, pulito, igienico e privo di batteri pericolosi per la salute. Sviluppato per alleviare igienicamente i sintomi dell'aria secca, non si può perdere l'occasione di portarsi a casa questo umidificatore Philips.

