La tua nuova arma segreta per il fai-da-te? È questa pistola a spruzzo (in sconto su Amazon)

La pistola a spruzzo NEU MASTER (modello NSG0110-EU500) rappresenta una soluzione interessante per chi desidera unire prestazioni di qualità e un costo accessibile nel campo della verniciatura domestica. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 12%, il prezzo è di 37,99 euro rispetto ai precedenti 42,99 euro, rendendola un'opzione competitiva per gli appassionati del fai-da-te.

Con una potenza di 500 watt, questo strumento garantisce un flusso di vernice fino a 800 ml al minuto, permettendo di completare lavori di verniciatura in tempi significativamente ridotti rispetto ai metodi tradizionali. Questo aspetto la rende ideale per progetti che spaziano da piccole superfici a lavori più estesi.

La dotazione di accessori inclusa nella confezione è altrettanto notevole. Si trovano quattro ugelli intercambiabili di diametri differenti (1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm e 3,0 mm), progettati per affrontare materiali diversi, che si tratti di mobili, pareti o recinzioni. La presenza di dieci fogli di carta da filtro assicura inoltre un'applicazione uniforme e priva di impurità, migliorando la qualità del risultato finale.

La versatilità è uno dei suoi punti di forza principali. Grazie a tre modalità di spruzzatura – verticale, orizzontale e circolare – l'utente può facilmente adattare il getto alle diverse superfici da trattare. Inoltre, una pratica manopola consente di regolare con precisione il flusso di vernice, garantendo un controllo totale durante l'applicazione.

Con un peso di soli 1,6 kg e un cavo di alimentazione lungo 2 metri, la pistola a spruzzo è pensata per offrire comfort anche durante sessioni di lavoro prolungate. Il design è stato studiato per semplificare le operazioni di smontaggio e pulizia, rendendo la manutenzione un processo rapido e senza complicazioni. Gli strumenti forniti per la pulizia includono un ago, una spazzola dedicata e una tazza di viscosità, che contribuiscono a mantenere il dispositivo in condizioni ottimali nel tempo.

Il contenitore per la vernice ha una capacità di 1.200 ml, sufficiente per affrontare progetti di medie dimensioni senza la necessità di frequenti ricariche.

