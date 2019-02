Sanremo, 5 febbraio 2019 - Al teatro Ariston si alza il sipario. Inizia Sanremo 2019, il secondo festival 'firmato' Claudio Baglioni (direttore artistico e conduttore della kermesse musicale). Protagonisti della prima serata i 24 cantanti in gara (qui la scaletta) tra esibizioni e prime votazioni. Ma sul palco ci sarà spazio per superospiti come Andrea Bocelli, che duetterà con il figlio Matteo e con lo stesso Baglioni, Giorgia (anche lei protagonista di un duetto sul palco), Pierfrancesco Favino (già co-conduttore l'anno scorso) e Claudio Santamaria.

LA SCALETTA DEI CANTANTI - Questo l'ordine di esibizione dei cantanti in gara:

- Francesco Renga

- Nino D'Angelo e Livio Cori

- Nek

- The Zen Circus

- Il Volo

- Loredana Bertè

- Daniele Silvestri

- Federica Carta e Shade

- Ultimo

- Paola Turci

- Motta

- Boomdabash

- Patty Pravo con Briga

- Simone Cristicchi

- Achille Lauro

- Arisa

- Negrita

- Ghemon

- Einar

- Ex-Otago

- Anna Tatangelo

- Irama

- Enrico Nigiotti

- Mahmood

SI COMINCIA CON 'VIA' E I BALLERINI - Baglioni porta all'Ariston i ballerini del tour per i suoi 50 anni di carriera e sono proprio loro i primi a esibirsi sulle note di 'Via', storico brano del direttore artistico cantato a tre voci dai conduttori, che appaioni su un trampolino. Poi Baglioni presenta i suoi "co-piloti" Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ricordando che questo sarà un Festival "all'insegna dell'armonia".

LA GARA - Poche parole per spiegare il regolamento e come votare da casa e si parte con le esibizioni. Il primo è Francesco Renga, poi tocca Nino D'Angelo e Livio Cori.

FESTIVAL DEI RECORD - E in attesa di vedere cosa succederà stasera e di ascoltare i brani dei 'big', questo Festival ha già segnato un record: quello della raccolta pubblicitaria, che registra quest'anno un +10% sul precedente e raggiunge quota 31,12 milioni di euro. Considerando che la kermesse ha un costo stimato - i calcoli reali si faranno a partire da domenica - si tratta per viale Mazzini di un utile di circa 13 milioni di euro. Inoltre, per la prima volta, la Rai trasmetterà in diretta il festival in tutto il mondo: una novità perché normalmente veniva adattato in base ai fusi orari. Infine, come già avvenuto per le passate edizioni, tutte e cinque le serate della 69esima edizione del Festival saranno interamente sottotitolate, in diretta, per consentire la fruizione dello spettacolo anche ai telespettatori non udenti.

