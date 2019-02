Sanremo, 5 febbraio 2019 - All sua giovanissima età vanta già una partecipazione come super ospite al Festival di Sanremo. Matteo Bocelli, figlio d'arte, ha calcato il palco dell'Ariston questa sera, al fianco del papà Andrea. Subito il passaggio di consegne: il tenore si leva il giubbotto di pelle "che tanto mi ha portato fortuna" e lo cede al secondogenito. Ma non è un testimone, precisa, piuttosto "un augurio", e un invito ad impegnarsi "con sacrificio e buona volontà che spero di averti insegnato".

Matteo, 21 anni, nato dal primo matrimonio di Bocelli con Enrica Cenzatti, "ne ha ancora di strada da fare", dice il papà. Ma buon sangue non mente mai. Ed ecco che l'inglese fluente e la voce calda, emozionano il pubblico sulle note di 'Fall on me', singolo dell'ultimo album di Bocelli - 'Sì' - che i due cantano insieme. Il giovane erede mette tutti d'accordo, su bellezza e bravura. E non solo in teatro: sui social è un tripudio. Il suo profilo Instagram lievita velocemente a 200mila follower.

Tutto tranne che il classico 'figlio di', Matteo fa la sua gavetta: studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, senza trascurare la passione per lo sport. Nella sua breve carriera nello spettacolo c'è anche spazio per la moda: con i suoi 190 cm di altezza, i suoi occhi profondi e i lineamenti delicati, è il testimonial perfetto per la campagna Guess dello scorso maggio al fianco di Jennifer Lopez, dove indossa uno smoking e beve un drink in compagnia della popstar. A chi lo accusa di essere raccomandato, risponde sicuro: "Non è possibile in questo lavoro - si raccontava alla vigilia del Festival -. Il cognome ti fa partire da un trampolino più alto, ma poi è il pubblico a decidere se sei credibile". ​

Andrea si descrive padre severo ed esigente, capace di punire duramente il figlio per una nota presa a scuola. Ma negli occhi di Matteo c'è gratitudine e venerazione: "Lavorare insieme è diventato anche un modo di passare con lui quel tempo perso quando viaggiava in giro per il mondo - dice Bocelli j -.. Oggi sono un semplice studente del conservatorio". Sul palco segue passo per passo il papà, lo ascolta cantare commosso. "Se tornerò a Sanremo? Chissà, mi piacerebbe molto".

Stiano serene le fan: sui social nessuna traccia di una fidanzata, anche se le amiche sono di un certo livello: vedi Bella Hadid.

