Tappetini dell’auto, la guida per una pulizia impeccabile

All'interno dell'abitacolo di un'auto, possono accumularsi polvere, detriti portati dalle scarpe. Persino cibo che cade e bevande che si versano inavvertitamente possono rendere l'ambiente poco igienico e disordinato. Per questo motivo, è fondamentale proteggere i sedili e il pavimento con tappetini universali. Quando elementi contaminanti, come sporco, detriti, briciole, liquidi e foglie secche, si accumulano all’interno di un veicolo, possono iniziare a marcire se non rimossi tempestivamente. Gli elementi organici si degradano, creando un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e insetti indesiderati. Per questo motivo, è essenziale mantenere i tappetini dell'auto puliti. La pulizia dei tappetini, insieme al cambio regolare del filtro antipolline, contribuisce a garantire un'auto sana, priva di allergeni e odori sgradevoli.

Materiali dei tappetini

I tappetini dell’auto possono essere realizzati in tessuto o in gomma. È possibile trovare tappetini progettati specificamente per alcuni modelli di auto, così come versioni non di marca e quindi non griffate, ma compatibili. Rispetto alla pulizia, non ci sono sostanziali differenze tra modelli speciali e universali. Quello che però influisce è il materiale con cui sono realizzati gli accessori. La gomma è idrorepellente e non assorbe i liquidi, mentre il tessuto offre un aspetto più elegante, ma è più soggetto a macchie.

In gomma

Per pulire i tappetini in gomma, per prima cosa si devono levare dall'abitacolo per pulire anche il fondo. Vanno poi scossi i tappetini per rimuovere i detriti più grandi, come sassolini e foglie. Successivamente, si deve usare un’aspirapolvere per eliminare polvere e piccole particelle. Se necessario, si possono utilizzare con delicatezza strumenti come un coltellino o un raschietto per una pulizia più accurata. Per il lavaggio, basta un getto d'acqua, e se hai bisogno di rimuovere sporco ostinato, puoi utilizzare una spugna con detergente o bicarbonato. Dopo averli risciacquati, lasciali asciugare all'aria o asciugali agitando. È importante non rimetterli al loro posto mentre sono ancora bagnati, per evitare ristagni d'acqua.

In tessuto

La pulizia dei tappetini in tessuto è un po’ diversa. Prima di tutto, vanno rimossi sassolini e detriti, e considera di mettere alcuni modelli in lavatrice. Se si lavano a mano, bisogna preparare una bacinella con acqua tiepida, detergente e una spazzola morbida. Una volta puliti, si devono risciacquare con cura. Si possono anche spruzzare spray detergenti specifici, da lasciare agire per circa 30 minuti senza lasciare aloni.

Errori da evitare

Attenzione alla scelta dei detergenti: quelli con ingredienti chimici, come i prodotti a base di solventi aggressivi, potrebbero danneggiare i tappetini. Dopo averli lavati, poi, sia quelli in gomma che quelli in tessuto vanno fatti asciugare bene all’aria per evitare la formazione delle muffe.