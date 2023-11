L’intelligenza artificiale premiata dall’Adi Index

A un anno dalla pubblicazione, ’Il Bestiario di Intelligenza Artificiale’ di Ammagamma è stato selezionato dall’ADI, Associazione per il Disegno Industriale, per l’ADI Design Index 2023 tra i migliori servizi e prodotti di tutti i settori del design contemporaneo italiano e ha ricevuto il riconoscimento per la sezione ’Ricerca per l’impresa’, assieme ad altri 13 prodotti di design, in quanto espressione di innovazione e del ’fare cultura d’impresa’. Il libro descrive il mondo astratto e complesso dell’AI.