Buongiorno Caterina,

è un’idea favolosa quella della posta. Ti seguo spesso e approfitto di questo momento di pausa lavorativa per scriverti. Purtroppo, recentemente ho avuto meno opportunità di lavoro, perché mia sorella e mio cognato hanno deciso di interrompere la mia collaborazione nella loro azienda. Mia sorella ha parlato di una "incompatibilità di carattere", ma io credo che il vero motivo sia il mio alto senso di giustizia. Ho notato pratiche poco trasparenti in azienda e non ho potuto fare a meno di sottolinearle. Il mio impiego era part-time, perché mi sono presa cura di mia madre che, a causa di un errore medico, è rimasta in sedia a rotelle. La sua salute sembrava compromessa, ma, contro ogni aspettativa, è viva e oggi viviamo insieme serenamente. Ho completamente rivoluzionato la mia vita per starle accanto, e anche se le rinunce sono state molte, non potrei mai pentirmene: l’amore per mia madre e la sua presenza valgono ogni sacrificio. Purtroppo invece mio padre ci ha lasciato e questo evento mi ha costretta a crescere più in fretta, cercando sempre di agire nel modo giusto. Al momento mi sto dedicando a diversi lavoretti, anche se sono laureata e sto proseguendo gli studi per ottenere una seconda laurea. A volte mi chiedo se il titolo accademico sia davvero un vantaggio, ma ho imparato che ogni lavoro, se svolto con dignità e impegno, ha valore. La discrezione e la passione che metto in ciò che faccio sono accompagnate sempre da un sorriso, anche nelle situazioni più difficili. Vorrei che la mia esperienza fosse una testimonianza del fatto che, nonostante le difficoltà, tutto si può superare. Ci sono dinamiche nella vita che non possiamo cambiare, ma il tempo ci insegna ad accettarle e a farle nostre. Sono sicura che riuscirò a trovare un lavoro che rispetti le mie esigenze e il mio impegno. Non mi abbatto mai, e ogni mattina, mentre preparo il caffè, mi riprometto di essere vittoriosa, anche nelle piccole cose. Indosso il mio sorriso e affronto la giornata con positività.

Grazie per il tuo tempo e ti auguro una giornata serena.

Con affetto, Marina

Cara Marina,

ho letto la tua lettera più di una volta, perché mi sono trovata immersa nelle molteplici informazioni sulla tua vita. Mi ha colpito il racconto della tua esperienza lavorativa part-time, legata alle esigenze di vostra madre, e il fatto che tu lavorassi per e con tua sorella. Immagino quanto sia stato doloroso il momento in cui sei stata costretta a lasciare quel contesto a causa di incomprensioni caratteriali. Sono rimasta particolarmente toccata dalla tua determinazione nel voler conseguire una seconda laurea e il racconto sulla perdita di tuo padre mi ha intenerita profondamente. Siete rimaste sole, tu e tua madre, ma nonostante questo, hai dimostrato una forza incredibile e una capacità di resilienza che ammiro sinceramente. Marina, ti faccio i miei più sentiti complimenti per il tuo carattere, il tuo spirito da guerriera, e per la tua voglia di sorridere e di essere vittoriosa, comunque vada. Non è una qualità comune, e lo dico con piena consapevolezza, sapendo che una tale forza d'animo può anche suscitare invidie o creare fraintendimenti. Quasi come se, vedendo la tua determinazione, gli altri potessero pensare: "Lei ce la fa comunque, quindi non ha bisogno di me". Per quanto riguarda la questione delle irregolarità di cui mi hai accennato, non posso entrare nel merito, mancando di informazioni precise, ma è chiaro che quando si rompono degli equilibri all'interno di un'azienda in modo non richiesto, le soluzioni sono spesso drastiche: o si riparte da zero, o si allontana chi ha generato il disequilibrio. Purtroppo, sembra che tu abbia vissuto proprio questa situazione e il fatto che tutto ciò provenga da tua sorella immagino ti abbia provocato un enorme dispiacere. Però, vedi, ognuno poi si crea la sua vita e il suo percorso. Distaccati da questa situazione con serenità, accogli le circostanze come si presentano, e apriti a nuove opportunità. Sono convinta che, con il tuo spirito e la tua determinazione, qualcosa di bello e significativo è sicuramente all'orizzonte. Fammi sapere se la mia previsione anzi sensazione si avvererà!