Da tanto tempo non trovo nessuno. 25 anni, carina, sola: “Mi sento invisibile”

Cara Caterina,

sono anni che non trovo nessuno. Penso di essere una ragazza simpatica e ironica (anche carina) e mi sento pronta a costruire qualcosa di serio. Tuttavia, non trovo nessun compagno, o fidanzato pronto nemmeno a chiedermi di uscire. A 25 anni inizia a essere pesante. Inoltre ho anche la sensazione di non risaltare. Quando esco in gruppo, capita spesso che le mie amiche attirino l’attenzione: qualcuno si avvicina a parlare con loro, magari poi inizia a seguirle su Instagram, a cercarle nei giorni successivi. Io invece ho l’impressione di essere trasparente, come se fossi presente ma non notata davvero.

Non è che io voglia per forza essere al centro dell’attenzione, ma ogni tanto mi piacerebbe sentire che c’è qualcuno che si accorga di me, che il mio modo di essere susciti curiosità, che qualcuno abbia voglia di conoscermi per quello che sono. Invece, spesso mi sento in disparte, come se non riuscissi a emergere, a lasciare il segno in qualche modo. Non so se sia colpa mia, se magari trasmetto insicurezza o se il mio modo di fare sia troppo discreto.

Forse non so valorizzarmi come dovrei, o forse semplicemente non ho ancora incontrato persone che siano capaci di vedere oltre la superficie. Fatto sta che a volte tutto questo mi fa sentire invisibile, e mi chiedo cosa potrei fare per cambiare le cose, per sentirmi più vista, più riconosciuta, più apprezzata per ciò che sono. Cosa potrei fare? Vorrei davvero tanto essere notata da qualcuno. Spero tanto che tu possa aiutarmi, grazie,

Vittoria

Cara Vittoria,

se qualcuno ti colpisce, buttati: a 25 anni hai tutto il tempo per fare le tue esperienze e capire cosa ti piace davvero e cerchi in un uomo.

Poi, ti dico un’altra cosa: ricordo che il mio primo bacio l’ho dato a un ragazzo che in realtà non mi piaceva ma tutte le mie amiche avevano già dato il loro primo bacio e io non volevo restare indietro.

Per questo il mio consiglio è: buttati, provali, fai casting di maschi perché se non provi, se non ti dai la possibilità di conoscere tipi diversi, non potrai mai capire davvero cosa ti piace e cosa no. Non è che possiamo aspettare il principe azzurro, premesso che non esiste, quindi togliamoci questa idea, però a 25 anni io comincerei a lanciarmi.

Non devi metterti nel mood “io sono trasparente per loro”. Tu devi essere visibile per tutti.

Questo non significa che tu debba assumere un atteggiamento volgare o provocatorio, ma credo sia arrivato il momento di iniziare a credere un po’ di più in te stessa. Non sei invisibile per nessuno, lo sei finché tu decidi di esserlo.

Vittoria mia, prova a iniziare a guardarti un po’ intorno, a conoscere anche qualcuno che pensi non possa essere il tuo tipo, così sperimenti, fai un po’ di casting e vediamo come va.

Io inizierei a fare così.

Comunque, come si dice «l’appetito vien mangiando»... alla fine sei giovane, carina, autoironica, non ti manca niente. Secondo me ti manca solo la voglia di osare, forse hai troppa paura di sbagliare e quindi non ti lanci. Invece lanciati...

Un saluto,

Caterina Balivo