Io, bloccata dalla paura. Vorrei lavorare in tv, ma temo quell’ambiente

Cara Caterina,

sono sono una ragazza e da sempre il mio sogno più grande è diventare una conduttrice televisiva. Ho sempre amato la tv e l’idea di poter comunicare con le persone, farle sorridere, emozionare o semplicemente intrattenere. Ma oggi, guardando il mondo della tv con occhi più maturi, mi rendo conto che non è tutto oro quel che luccica. So che è un ambiente dove spesso conta più l’apparenza che il talento, e che sotto la superficie ci sono dinamiche complesse e a volte poco limpide. Questo mi spaventa, soprattutto perché non voglio cadere nelle trappole di persone disoneste che possono sfruttare chi, come me, sta cercando di farsi strada. La mia passione per la tv è grande, ma temo che questo mondo possa deludermi o, peggio ancora, farmi perdere la fiducia nelle persone. Sono una persona ambiziosa, ma anche molto sensibile e, a volte, la paura mi blocca. Come posso affrontare questo cammino con fiducia, senza farmi sopraffare dalla paura di non essere all’altezza o di non trovare le persone giuste con cui crescere professionalmente? Come posso costruire una carriera in un ambiente che spesso sembra essere più dominato dalle apparenze che dai talenti reali? Mi piacerebbe davvero riuscire a fare di questa passione il mio lavoro, ma ho bisogno di qualche consiglio pratico: spero tu possa darmi qualche indicazione su come affrontare il percorso, come rimanere fedele a me stessa e come, soprattutto, scegliere con attenzione le persone giuste con cui collaborare. Ti ringrazio di cuore.

Un abbraccio,

Benedetta

***

Cara Benedetta,

i sogni esistono per essere realizzati, senza lasciarsi frenare troppo da paure e razionalità! Certo, le delusioni fanno parte della vita, si incontrano in ogni campo e a qualsiasi età, ma non devono mai spegnere la passione, soprattutto in una ragazza giovane come te che ama il mondo della televisione. Se fossi al tuo posto, più che temere le difficoltà del percorso, mi preoccuperei del fatto che il cambio generazionale nel mondo televisivo sembra arrivare con una lentezza infinita. Purtroppo, in tv la “pensione“ non esiste, e questo spesso lascia poco spazio alle nuove leve. Quando ho iniziato io, ormai 25 anni fa, il panorama era diverso. Pensa che nel 1995 c’era un programma in cui la conduttrice era una ragazzina di appena 15 anni, affiancata da coetanee o poco più grandi. Oggi, la più giovane nel daytime quotidiano sono ancora io, proprio come lo ero nel 2005. Questo, però, non deve scoraggiarti: la determinazione e la preparazione possono fare la differenza! Il mio consiglio è di leggere tanto e di approfondire la tua formazione. Se ne hai la possibilità, studia dizione: è uno strumento prezioso per migliorare la tua comunicazione. Inoltre, fare teatro potrebbe essere un’esperienza utilissima. A me è servito moltissimo: ho partecipato a due spettacoli teatrali nel 2001 e nel 2003, con compensi simbolici di 50 euro a replica. È stato faticoso, ma anche formativo, perché mi ha aiutato a superare molte paure e a sentirmi più disinvolta davanti alle telecamere. Inizia con piccoli passi. Prova a proporti come inviata per un’emittente locale o pensa a un format originale da presentare. Chissà, magari lo accetteranno e sarà il primo passo per costruire il tuo futuro nel mondo che ami. Tienimi aggiornata, mi farà piacere sapere come procede il tuo percorso!

♥️ Caterina Balivo