La land art di Gambarin: "I miei ritratti sulla terra?. Invocano pace e fratellanza"

Un trattore e un aratro al posto di colori e matite. E la terra, un campo di 27mila metri quadrati a Castagnaro in provincia di Verona, diventa la sua tela. Qui Dario Gambarin – artista di origine veneta trapiantato a Bologna – realizza le sue opere, puntualmente accompagnate da messaggi che chiedono pace, uguaglianza e fratellanza tra gli uomini.

L’ultimo lavoro, che ritrae la torre Eiffel e i cerchi delle Olimpiadi, è dedicato ai Giochi in corso. Quale è lo spunto?

"In un momento storico attraversato da conflitti e tensioni internazionali lo sport, esattamente come accadeva nella Magna Grecia, diventa un momento di distensione caratterizzato da uno scambio rispettoso tra le diverse culture, che include le varie religioni e nazionalità. Ho pensato quindi di sottolineare l’importanza di questo evento".

In passato lei ha realizzato i ritratti sulla terra di Nelson Mandela e Martin Luther King.

"Ho sempre avuto grande rispetto per Mandela e la sua lotta a favore dei diritti umani. Esattamente come per Luther King, altro leader carismatico che si è battuto contro le disuguglianze. Con un’ altra mia opera, The hope is in the land, ho voluto celebrare invece l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, durante la sua visita in Italia. Un grande della terra che ha fatto dell’impegno ecologico e ambientalista quasi una missione di vita".

Lei ha omaggiato con la sua arte anche Greta Thunberg.

"Mi sembrava importante evidenziare l’entusiasmo con cui la giovanissima attivista svedese stava contagiando i suoi coetanei",

Altri temi sociali toccati con le sue opere?

"Love e liberate è stata dedicata a papa Francesco per rafforzare i suoi messaggi sull’importanza dell’amore e della fratellenza. In occasione dell’incontro del pontefice con Fidel Castro ho realizzato il ritratto del leader cubano. Un omaggio alla filosofia dell’incontro per proseguire il cammino verso la pace ".

Come fa a realizzare i ritratti?

"Di solito disegno l’opera su carta prima di salire sul trattore. Successivamente verifico la forma e lo stato del terreno. Mi imprimo bene nella testa l’immagine, faccio quattro cinque giri del campo per prendere mentalmente le misure e comincio a pennellare la terra con l’aratro. Agisco come un pittore cieco che non vede quello che fa ma procede soltanto immaginando il risultato finale, seguendo esclusivamente l’istinto per lo spazio. In quel momento è come se avessi un terzo occhio- La mia land non ammette errori: sbagliare a tracciare la terra non è pù rimediabile. Le mie opere rispettano inoltre i cicli della natura perché uso il terreno dopo un raccolto e prima di una nuova semina".