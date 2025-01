Capo d’Orso tra gli hotel più esclusivi del mondo

L’eccellenza è servita. L’Hotel Capo d’Orso di Palau entra a far parte di The Leading Hotels of the World (LHW), la collezione di alberghi di lusso indipendenti più esclusiva al mondo. "Un ingresso che rappresenta un momento molto importante per la nostra azienda e il territorio perché è una pietra miliare di un percorso di sviluppo che sta interessando tutto il Nord Sardegna. Con questa importantissima affiliazione e al termine di un cospicuo ciclo di investimenti, l’Hotel Capo d’Orso si colloca tra i marchi più blasonati e iconici dell’isola, grazie anche all’unicità del suo legame con la natura. Il fatto che la proprietà e la gestione sia 100% locale ci inorgoglisce e ci fa sentire fortemente la responsabilità di essere l’unico LHW nell’area che va dalla Costa Smeralda all’Arcipelago di La Maddalena", commenta Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts.

Tra le strutture del prestigioso portfolio di The Leading Hotels of the World (LHW), troviamo L’Hotel Le Negresco sulla Promenade des Anglais a Nizza, l’Hotel Ritz a Parigi frequentato da personalità come Ernest Hemingway e Coco Chanel e l’Hôtel de Paris a Monte-Carlo o Villa d’Este a Como sono solo alcune delle eccellenze incluse nel suo prestigioso portfolio. Fin dalla fondazione nel 1928, LHW ha selezionato solo strutture che rispettano i più elevati standard di ospitalità, valorizzando il carattere distintivo e l’individualità di ogni hotel. Una comunità indipendente che riunisce oltre 400 strutture 5 stelle in 80 Paesi, per viaggiatori internazionali alla ricerca di servizi esclusivi e autentiche esperienze locali.

L’ingresso dell’Hotel Capo d’Orso nel prestigioso portfolio di The Leading Hotels of the World celebra l’autentica ospitalità sarda e colloca il Capo d’Orso tra gli hotel più iconici al mondo. Un riconoscimento ottenuto in seguito a un ambizioso piano di investimenti milionario realizzato negli ultimi tre anni, che ha permesso all’Hotel Capo d’Orso di posizionarsi come unico hotel di proprietà e gestione sarda tra le strutture più blasonate del Nord della Sardegna. Grazie alla sua posizione strategica, è inoltre l’unico hotel della collezione LHW situato tra Olbia e il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

In occasione della riapertura prevista a maggio 2025, l’Hotel Capo d’Orso punta a soddisfare le esigenze del segmento di fascia alta con prestigiose camere ristrutturate, tra cui esclusive Junior Suite Executive e Suite Caprera Open Space, tutte rigorosamente vista mare e dal design mediterraneo arricchito da preziosi manufatti di artigiani locali, oltre al restyling delle aree benessere e dei giardini. Investimenti che hanno seguito il completo rinnovamento della palestra sulla scogliera e il rafforzamento dell’offerta golf con un simulatore professionale per giocare virtualmente sui campi più prestigiosi al mondo.

Il romantico boutique hotel di Palau è un rifugio di privacy e relax ai piedi del monumento naturale della Roccia dell’Orso, con marina privata e una flotta di imbarcazioni per le Isole, tra amache nascoste nel verde e sentieri che conducono al faro, con le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia che guardano l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda. L’eccellenza dell’ospitalità gallurese è visibile fin dalla colazione, servita al suono di un’arpa nella terrazza con vista sul mare o L’Ile Flottante, location ’a pelo d’acqua’ per esperienze culinarie esclusive. Entrato a far parte della Guida Ristoranti 2025 del Gambero Rosso, il Ristorante Paguro propone le migliori specialità di mare con pescato del giorno: una delle mete preferite dagli yacht che attraccano nella marina privata dell’hotel.

Il Centro Thalasso & SPA ’L’Incantu’ a pochi passi dal mare, offre un’esperienza rigenerante grazie alla talassoterapia con piscine di acqua di mare riscaldata e massaggi en plein air tra i profumi della macchia mediterranea. Per gli appassionati di golf, il campo Pitch & Putt a 9 buche è immerso nel verde in posizione panoramica con vista sulle isole. E per scoprire le bellezze dei dintorni, voli panoramici o transfer in elicottero dal vicino aeroporto internazionale di Olbia fino a esclusive imbarcazioni con skipper con partenza direttamente dalla marina privata. Tra queste anche il veliero Pulcinella, legno norvegese del 1927 che salpa alla scoperta delle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.