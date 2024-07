Abbellire il letto con i cuscini, come fare in poche mosse

A volte per trasformare la propria camera da letto in uno spazio accogliente e pieno di stile basta davvero poco, per esempio si può capire come disporre alcuni cuscini sul letto per rinnovare l’ambiente.

Tipologie

Innanzitutto è bene sapere che ci sono almeno tre generi di cuscini che si differenziano per caratteristiche e funzioni. I classici guanciali per dormire servono a favorire il riposo, ma possono diventare anche elementi decorativi da lasciare sul letto durante il giorno abbinandoli alle coperte o creando piacevoli contrasti cromatici tra tessuti, mobili e pareti. Esistono anche comodi cuscini decorativi che fungono da sostegno per la lettura o quando si guarda la tv o ancora si lavora al pc. L’importante, in questo caso, è che siano supporti non troppo morbidi. Ci sono infine cuscini esclusivamente decorativi, dedicati solo all’estetica: possono dunque avere forme e dimensioni particolari, anche a scapito della comodità.

Composizioni

Oltre ai tradizionali guanciali per dormire, dunque, si possono aggiungere sul letto cuscini extra per trasformare la propria camera, anche se sarebbe bene dosare con cura colori, forme, texture e materiali, all’insegna dell’ordine e dell’equilibrio.

Per un letto che suggerisca, al primo sguardo, leggerezza e relax, si potrebbero aggiungere due cuscini rettangolari, leggermente più piccoli dei guanciali, da posizionare di fronte a questi ultimi. Il tutto andrebbe coordinato con biancheria in colori neutri per evitare eccessi e caos. Nel caso in cui si preferiscano tanti cuscini ton-sur-ton e appartenenti a tipologie simili, si potrebbe pensare a una disposizione a scacchiera, con un’alternanza tra colori chiari e scuri e qualche federa decorata al massimo con un leggero volant. La disposizione casuale dei cuscini può piacere ad alcuni perché dà l’idea di un contesto informale e accogliente, ma richiede attenzione nel coordinamento cromatico e nell’armonia tra tessuti diversi.

Consigli

Per non sbagliare, senza essere monotoni, una regola potrebbe essere quella di puntare su una tinta unita abbinata a pattern alternati: in questo caso si scelgono uno o due colori di base e si mixano tra loro adoperando cuscini a tinta unita e altri decorati con stampe o con motivi fantasia. Si possono anche sovrapporre due o tre file di cuscini, dai più grandi ai più piccoli, per aggiungere vivacità.

Per un look elegante, si possono coordinare i colori dei cuscini con quelli delle pareti e degli altri elementi decorativi della stanza, come vasi, lampade o altri soprammobili su comodini e cassettiere. Se la biancheria da letto ha colori omogenei e uniformi, si può creare movimento con cuscini di diverse dimensioni e forme, alternando tonalità chiare e scure in modo simmetrico.

Piace lo stile boho chic anche per gli interni? Allora si possono usare cuscini di varie grandezze e texture, scegliendo pochi colori base, disponendo sul fondo del letto, contro la testiera, quelli più grandi a tinta unita dello stesso colore del copripiumino o del copriletto, a seconda delle stagioni, e davanti quelli più piccoli, puramente decorativi, con texture simili e colori coordinati.