Devastante tornado in Mississippi, almeno 21 morti. Persone sotto le macerie

Silver City (foto Mississippi Highway Patrol, Troop D Greenwood)

Jackson, 25 marzo 2023 - Sono almeno 21 le vittime finora accertate del tornado che si è abbattuto nella notte sullo stato del Mississippi. Ma il bilancio è parziale. La potente tromba d'aria accompagnata da intense precipitazioni ha colpito prima l'area di Silver City e Rolling Fork, a est della capitale Jackson, per poi spostarsi a Nord Ovest, seminando distruzione lungo un percorso di 160 km. Ora viaggia verso l'Alabama al ritmo di 113 km/h. Le operazioni di ricerca e salvataggio di superstiti sono tutt'ora in corso. Ci sarebbero infatti persone intrappolate sotto le macerie. Non si contano i feriti trasportati in ospedale, mentre trenta milioni di persone sono in allerta per possibili allagamenti e vento.

Una foto della tromba d'aria che ha devastato il Mississippi (Twitter @AdamLucioWX)

Impressionanti le immagini che mostrano edifici distrutti e grandine della dimensione di palline da golf: il passaggio del tornado ha divelto tetti e alberi, cabine elettriche, quasi livellando alcuni quartieri e causando black out e fughe di gas: 49mila le famiglie rimaste al buio tra Mississippi, Tennessee e Arkansas secondo poweroutage.us. L'allerta per questi tre stati, più la Louisiana, terminerà alle 12 di oggi (le 18 in Italia).

Un'intera cittadina rasa al suolo

Secondo i resoconti dei residenti citati dalla Cnn la cittadina di Rolling Fork, 2mila abitanti, nella contea di Sharkey, è stata completamente rasa al suolo, sferzata da venti a 80 km/h. Solo qui si contano 13 morti. Altre tre persone sono rimaste uccise e almeno due sono in gravi condizioni nella contea di Humphreys.

Alcuni video diffusi sui social mostrano alberi e case abbattute, elettrodomestici e mobili trascinati dall'acqua fuori dalle abitazioni.

Ci sono state almeno 11 segnalazioni di tornado in Mississippi e Alabama nelle ultime 24 ore, secondo il Centro per la previsione delle tempeste. Non è ancora chiaro se il disastro sia stato causato da uno solo o da più tornado. Il Mississippi - ha twittato il governatore Tate Reeves - ha attivato tutti i servizi di supporto medico disponibili.