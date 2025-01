Los Angeles brucia ancora. Ordinate altre evacuazioni. L’aiuto di Harry e Meghan

L’ordine di evacuazione riguarda ormai quasi 300.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case a causa degli incendi in California, che hanno provocato finora 11 vittime ma con il bilancio destinato a salire. Le fiamme continuano a devastare Los Angeles, e il bilancio potrebbe aumentare, poiché risultano ancora 13 dispersi. L’entità della tragedia sarà chiara solo quando le operazioni di soccorso, che prevedono il controllo casa per casa, saranno completate. Un processo che potrebbe richiedere giorni o settimane.

Più di 1.000 detenuti stanno aiutando i vigili del fuoco a contenere le fiamme, che continuano però a espandersi a causa del rinforzo dei venti. Elicotteri cisterna, aerei militari e mezzi della Guardia costiera sono impegnati senza sosta dal 7 gennaio nelle operazioni di spegnimento. A Los Angeles è stata dichiarata l’emergenza sanitaria a causa dell’aria irrespirabile. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere i roghi soprattutto nei quartieri di Eaton e Palisades, ma preoccupa il ritorno di condizioni da allarme rosso.

La politica locale è segnata dal conflitto tra la sindaca Karen Bass e la capo dei vigili del fuoco, Kristin Crawley, a causa di precedenti proposte di tagli al bilancio dei pompieri. Il governatore Gavin Newsom ha invitato il presidente eletto Donald Trump a visitare la città, criticando le strumentalizzazioni politiche. Intanto, paesi come il Messico e il Canada inviano aiuti con vigili del fuoco e aerei anti-incendio. Le celebrità si sono mobilitate, con donazioni di beni e denaro. Sharon Stone, Halle Berry e Jamie Lee Curtis hanno offerto supporto, mentre Paris Hilton ha donato 100.000 dollari e promesso di raddoppiare qualsiasi altra somma raccolta. La Disney ha donato 15 milioni di dollari e la Paramount un milione a favore delle organizzazioni di soccorso, tra cui la Croce Rossa. Anche Angelina Jolie e i duchi di Sussex Harry e Meghan hanno mostrato solidarietà, ospitando sfollati e visitando cucine da campo.

Il fumo rappresenta una grave minaccia per la salute, con un possibile aumento della mortalità tra il 5% e il 15% a Los Angeles. La sindaca Bass è sotto accusa, una petizione, supportata da decine di migliaia di firme, ne chiede le dimissioni. Il procuratore generale della California ha messo in guardia contro aumenti illeciti dei prezzi, minacciando pene detentive e multe per chi violerà il limite del 10%. L’area distrutta dalle fiamme è più grande della città di San Francisco. Le strutture rimaste in piedi sono state trasformate in rifugi, e ogni residente che ha perso la casa riceve 770 dollari per le spese immediate, oltre all’assistenza sanitaria gratuita.