Guerra Ucraina, i difensori di Azovstal: pronti a obbedire all'ordine di evacuazione

Kiev, 16 maggio 2022 - Raggiunto l'accordo per una tregua fra Ucraina e Russia per l'evacuazione dei feriti ucraini dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. La notizia è stata annunciata dal ministero della Difesa di Mosca. "A seguito dei colloqui con i rappresentanti delle truppe ucraine bloccate presso l'acciaieria Azovstal a Mariupol, il 16 maggio è stato raggiunto un accordo per evacuare i feriti". Il ministero russo ha precisato che è stato attuato un cessate il fuoco nell'area dell'impianto ed è stato aperto un corridoio umanitario, attraverso il quale i militari ucraini feriti vengono portati in una struttura medica a Novoazovsk nella Repubblica popolare di Donetsk per fornire loro tutta l'assistenza necessaria.

"I difensori di Mariupol hanno eseguito l'ordine. Nonostante tutte le difficoltà, hanno respinto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e hanno permesso all'esercito ucraino di riorganizzarsi, addestrare più personale e ricevere armi dai Paesi partner. Nessuna arma funzionerà senza militari professionisti, il che li rende l'elemento più prezioso dell'esercito. Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione (di evacuazione) approvata dal Comando supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino", ha detto in un videomessaggio il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko.

Salvare Mariupol, compresi i combattenti asserragliati nell'acciaieria di Azovstal, è una delle priorità del presidente Volodymyr Zelensky che ha parlato proprio della situazione nell'acciaieria in un videomessaggio e delle trattative in corso con il Cremlino: "Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati", dice.

Trovata quarta fossa comune a Mariupol

L'orrore a Mariupol domina ancora: una quarta fossa comune è emersa nei pressi del cimitero centrale della città. A denunciarlo è Radio Svoboda, che ha analizzato foto satellitari della società americana Maxar a partire da una denuncia dei giorni scorsi del consigliere del sindaco Petro Andrushchenko. La sepoltura di massa appare composta da due trincee, una delle quali lunga oltre 30 metri, che sarebbero state scavate già a inizio marzo.

Altra notizia in primo primo piano è che le forze militari ucraine sono riuscite a riprendere il controllo del confine con la Russia, in corrispondenza di Kharkiv. E ora si registano attacchi di artiglieria in tre diverse ondate contro obiettivi della regione russa di Belgorod. Il governatore della regione russa oltre il confine con l'Ucraina, Vyacheslav Gladkov, ha denunciato che alle prime ore di ieri è stato colpito il villaggio di Sereda, dove un uomo di 30 anni è stato ferito. I sistemi di difesa anti aerea russi hanno neutralizzato dieci proiettili in arrivo su Sereda. Altri colpi - ha precisato il canale Telegram Baza informato su questioni di sicurezza in Russia - sono caduti vicino al villaggio di Novostroyevka-Vtoraya e altri ancora hanno danneggiato cavi elettrici e fattorie a Zhuravlevka. Il ministero della Difesa ucraino ieri sera ha annunciato che la 127esima brigata "ha costretto i russi a lasciare il confine".

Kiev: "Bombe al fosforo su Azovstal"

Intanto l'intelligence britannica ribadisce che l'offensiva russa nel Donbass "ha perso slancio, è rimasta significativamente indietro rispetto ai piani" e Mosca avrebbe perso "fino a un terzo delle truppe". Ieri, riferisce però Serhii Haidai, capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, le forze russe hanno sparato all'ospedale di Severodonetsk ferendo nove civili. Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver effettuato nella notte una serie di attacchi missilistici di "alta precisione" su quattro depositi di munizioni di artiglieria nell'area di Donetsk. E, questa mattina, si sono sentite esplosioni a Mykolaiv e il sindaco, su Telegram, ha invitato i cittadini a restare nei rifugi.

Esercitazioni Nato in Sardegna, spiagge chiuse

Erdogan: no a Svezia e Finlandia nella Nato

Ma il fronte bellico Ucraina-Russia non è il solo a catalizzare l'attenzione. La Finlandia ha chiesto ufficialmente l'ingresso nella Nato e domani dovrebbe essere il turno della Svezia. Ma Erdogan ha dichiarato che la Turchia "non dirà sì" all'ingresso dei due Paesi nella Nato. "Da entrambi i Paesi non c'è un atteggiamento chiaro nei confronti delle organizzazioni terroristiche", ha detto Erdogan. "Verranno lunedì, verranno a convincerci? Non si diano pena", ha aggiunto, "non diremo di sì all'ingresso nella Nato, un'organizzazione di sicurezza, a coloro che impongono sanzioni alla Turchia". Il capo di Stato turco si riferisce al sostegno dei due Paesi nordici all'Ypg, le milizie curde del Nord della Siria che Ankara ritiene terroristi, e ai loro limiti alle esportazioni di tecnologie militari in Turchia.

Il Cremlino fa sapere che l'adesione di Helsinki e Stoccolma al Patto Atlantico "non rafforzerà" la sicurezza europea. E, oggi, iniziano le esercitazioni Nato su larga scala pianificate mesi prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Una delle principali manovre, nome in codice Hedgehog, si svolgerà in Estonia e coinvolgerà 15mila soldati provenienti da 14 paesi. In programma anche l'operazione 'Defender Europe' e 'Swift Response', che coinvolgerà 18mila soldati provenienti da 20 paesi, e si svolgerà in Polonia e in altri otto paesi. In Lituania inoltre, un'altra esercitazione dal nome in codice Iron Wolf coinvolgerà 3mila unità delle truppe alleate.