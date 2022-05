Guerra in Ucraina e Nato: in Sardegna spiagge chiuse. Cosa sta succedendo

Cagliari, 16 maggio 2022 - Guerra in Ucraina, chiusura di 17 spiagge in Sardegna nella stagione turistica ed esercitazioni Nato. Perché le tre cose sono legate? Ecco la spiegazione.

L'ordinanza della Capitaneria

Per capire la storia bisogna partire da un'ordinanza della Capitaneria di Cagliari, la seconda dalla fine di aprile. Con i due provvedimenti, vengono chiuse in tutto 17 spiagge. "Sgombero a mare per esercitazioni militari", l'oggetto.

L'elenco delle spiagge chiuse in Pdf

Esercitazioni Nato

Le esercitazioni sono quelle della Nato e coinvolgeranno migliaia di uomini in arrivo da 7 Paesi, con presenza di navi e sottomarini. Quanto basta per far dichiarare ai deputati di Alternativa: "Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha scambiato la Sardegna per un teatro di guerra e dovrà spiegare con quale motivazione chiude al transito, sosta, pesca, balneazione e immersioni 17 zone davanti alle nostre bellissime coste scatenando scenari assurdi con armamenti e truppe. Sta preparando le scene di un incubo, ma noi non siamo in guerra e non la vogliamo. La Sardegna è un paradiso e va tutelato, non può essere usato e inquinato per esercitazioni militari per le quali abbiamo dato fin troppo". Firmato Emanuela Corda, Pino Cabras e Andrea Vallascas.

Anche sottomarini

La mega esercitazione Mare Aperto 2022 è in corso tra Sardegna, Sicilia e Puglia sino al 27 maggio con 65 navi di 7 nazioni Nato e circa 4mila uomini impegnati. In azione anche elicotteri e sottomarini.

Cosa è vietato

Il testo dell'ordinanza chiarisce: fino al 27 maggio nelle zone indicate "sono vietati il transito, la sosta, la navigazione, l'ancoraggio di ogni tipologia di unità navale comprese quelle da diporto, nonché le immersioni, la balneazione, la pesca ed i mestieri affini". Poi l'avviso: "I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone o cose derivanti dal loro illecito comportamento".

Esercitazioni Nato su larga scala

Per oggi è previsto anche l'inizio di esercitazioni Nato su larga scala, pianificate mesi prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Una delle principali manovre, nome in codice Hedgehog, si svolgerà in Estonia e coinvolgerà 15mila soldati provenienti da 14 paesi. In programma anche l’operazione “Defender Europe” e “Swift Response”, che coinvolgerà 18mila soldati provenienti da 20 paesi, e si svolgerà in Polonia e in altri otto paesi. In Lituania inoltre, un’altra esercitazione dal nome in codice Iron Wolf coinvolgerà 3mila unità delle truppe alleate.