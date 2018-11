Washington, 6 novembre 2018 - Usa al voto di Midterm per il Congresso e 36 governatori. Nell'ultimo sondaggio della Cnn i Dem conservano il vantaggio sui Repubblicani: 55% a 42%. E per 7 americani su 10 questo voto è una sorta di referendum su DonaldTrump.

Il tycoon evoca il rischio di brogli e, nel suo ultimo comizio prima del voto, sottolinea la forza della sua presidenza: "L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo", oltre ad avvertire: se vincono i Dem salta il taglio delle tasse. In campo anche l'ex presidente Barack Obama, che ricorda: "Il boom dell'economia Usa è merito mio e non di Trump".

E a poche ore dall'apertura dei seggi, Facebook ha reso noto di aver bloccato 115 account (30 sulla sua rete e 85 su Instagram) sospettati di essere legati a entità straniere e di voler interferire nel voto. "Domenica mattina - ha fatto sapere Fb in una nota - le autorità sono state contattate a proposito di attività che sono state scoperte di recente e che potrebbero essere legate ad attività straniere. Noi abbiamo immediatamente bloccato questi account" che avrebbero potuto essere responsabili di ingerenze. La decisione del colosso social arriva dopo quella di Twitter, che in vista del voto ha eliminato 10 mila account ritenuti falsi.

