Viaggi di Capodanno, 10 milioni in partenza

Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio a Capodanno, un milione in più rispetto all'anno precedente, con una spesa complessiva prevista che supera i 3,6 miliardi: un risultato ancora più eccezionale se anche solo una parte dei molti indecisi fino all'ultimo momento - complice anche l'attuale picco influenzale - deciderà alla fine di partire, optando con ogni probabilità per l'ospitalità di parenti e amici o per seconde case. Emerge dal Focus dell'Osservatorio Turismo Confcommercio con Swg. Ben 4 italiani su 10 scelgono la montagna. Anche l'estero registra un significativo incremento di coloro che vi si recano.