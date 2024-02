Unicredit ricandida Orcel e Padoan

Il cda di UniCredit proporrà all'assemblea un consiglio a 15 componenti, inclusi 4 membri del Comitato per il controllo sulla gestione. Nella lista dei 12 candidati del cda trovano riconferma l'ad Andrea Orcel e il presidente Pietro Carlo Padoan. Lo si legge in una nota che elenca inoltre Paola Bergamaschi Broyd, Elena Carletti, Marcus Chromik, António Domingues, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Lara Bartolomé, Maria Pierdicchi e (Sezione 2) Paola Camagni, Gabriele Villa, Julie Galbo. Gli altri 3 amministratori saranno tratti dalla lista di minoranza che otterrà il maggior numero di voti, uno dei quali ricoprirà la carica di presidente del Comitato per il controllo sulla gestione.