UE, domani possibilità di intesa sul Patto

C'è la possibilità di un accordo sulle nuove regole domani, come spiegano fonti Ue in vista dell'Ecofin di domani. I dubbi del governo italiano sono stati affrontati: "Siamo in stretto contatto con l'Italia, comprendiamo che una videoconferenza non è la cosa più semplice per arrivare a un accordo, ma dovevamo trovare un equilibrio tra i contenuti del dibattito e il fatto che alcuni ministri non potevano partecipare in presenza. Sappiamo che un'intesa sarebbe un successo per tutti", hanno spiegato le stesse fonti.