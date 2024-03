Trunkenpolz presidente e amministratore delegato di Mv Agusta

Hubert Trunkenpolz, che proviene da Ktm, è il nuovo presidente e amministratore delegato di MV Agusta, il gruppo motociclistico di Schiranna (Varese), che ha rinnovato la direzione strategica. Una trasformazione che arriva dopo la recente acquisizione di maggioranza da parte di Pierer Mobility Ag, che controlla tra altri marchi l'austriaca Ktm. Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto anche da Timur Sardarov, vice presidente; Luca Martin, deputy Ceo e managing director; Filippo Bassoli direttore marketing e managing director; Barbara Kenedi confermata Chief alliance officer. Victor Sigl e Ratmir Sardarov ricoprono il ruolo di non-executive directors. Mv Agusta nel comunicato sulla nuova direzione strategica ringrazia Simone Tedeschi "per il suo prezioso contributo come membro del consiglio di amministrazione", il cui ruolo "è stato fondamentale nel consolidare la partnership tra Pierer e la famiglia Sardarov, gettando solide basi per il successo futuro del brand". "Con questa nuova leadership, MV Agusta si impegna in un percorso ambizioso, mirando all'innovazione, all'espansione del mercato e al rafforzamento della sua posizione come leader italiano nella produzione di motociclette italiane di prestigio", conclude la società.