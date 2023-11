Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,26%) La Borsa di Tokyo inizia la seduta con un segno positivo nonostante la flessione degli indici statunitensi. Gli investitori guardano alle nuove indicazioni macroeconomiche e alle prossime riunioni delle banche centrali. Nikkei +0,26% a 33.535,55, yen forte a 148,40 vs dollaro e 162,60 vs euro.