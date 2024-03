Mr Ftx, il re del cripto, attende la sua sentenza per frode

Il 're del cripto' Sam Bankman-Fried conoscerà oggi quanti anni dovrà trascorrere in carcere. Ritenuto dalla giuria colpevole di tutti i capi di accusa mossi nei suoi confronti, l'ex amministratore delegato di Ftx è stato accusato di frode per aver rubato miliardi ai clienti della sua Ftx. L'udienza davanti al giudice Lewis Kaplan inizierà a breve e Bankman-Fried rischia oltre 100 anni di carcere. L'attesa sentenza segna ufficialmente la caduta di quello che era considerato il re del cripto, colui che con la sua piattaforma di scambio di valute digitali e con il suo modo di fare aveva incantato Washington e attirato vip come la star del football Tom Brady e la sua ex moglie, la modella Gisele Bundchen. Ftx e' crollata improvvisamente causando la perdita di miliardi di dollari per centinaia di suoi clienti. Bankman-Fried, l'allora amministratore delegato, era stato subito accusato e nel dicembre del 2022 aveva accettato di lasciare la sua casa alle Bahamas per rientrare negli Stati Uniti e affrontare le accuse a suo carico.