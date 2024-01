Inflazione al 5,7% nel 2023 secondo Istat

Nel mese di dicembre 2023, secondo l'Istat, si prevede che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al netto dei tabacchi, aumenti dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Questo dato conferma la stima preliminare e rappresenta un calo rispetto al +0,7% registrato il mese precedente. Nel corso del 2023, in media, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita del 5,7%, rispetto all'8,1% dell'anno precedente. Escludendo gli energetici e gli alimentari freschi, noti come "inflazione di fondo", i prezzi al consumo sono aumentati del 5,1% (+3,8% nell'anno precedente). Escludendo solo gli energetici, l'aumento è stato del 5,3% (+4,1% nel 2022), come spiegato dall'Istituto. L'Istat sottolinea che il rallentamento dell'inflazione su base annua è principalmente attribuibile ai prezzi dei Beni energetici regolamentati, i quali hanno accentuato la loro flessione passando dal -34,9% al -41,6%.