Il prezzo del gas chiude in calo a 27,2 euro

Il prezzo del gas chiude in calo con gli operatori che si concentrano sul livello degli stoccaggi superiori alla media degli altri anni. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,1% a 27,2 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un calo complessivo del 15,8 per cento.