Gas, scorte Ue al 84% a novembre 2021

Il gas si riporta ai prezzi del novembre 2021 al di sotto della quota di 32 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. Grazie alle scorte che nell'UE si mantengono sopra l'84% a 967 TWh, i contratti future sul mese di febbraio hanno registrato un calo dell'8,82%, attestandosi a 31,5 euro al MWh. In Germania, le scorte rimangono sopra al 90%, a 224 TWh, mentre in Italia sono scese al di sotto della soglia dell'80%, attestandosi a 79,49% e 156,56 TWh. Anche in Francia, le scorte rimangono sopra all'80%, ma con soli 108,35 TWh immagazzinati.