Borsa: Milano fiacca con Recordati e Saipem, vola Stm

Piazza Affari chiude in calo una seduta debole per le principali Borse europee, in scia all'andamento fiacco di Wall Street, mentre sta per entrare nel vivo la stagione delle trimestrali. Il Ftse Mib ha lasciato sul terreno lo 0,27% appesantito da Recordati (-5%), in scia alle indiscrezioni per un possibile disimpegno di Cvc, Saipem (-3,3%), ancora debole dopo i conti del trimestre, e Mps (-2,2%). Vendute anche Amplifon (-2,1%) ed Eni (-1,8%), quest'ultima in affanno nel giorno della trimestrale, con Fineco (-1,8%), Brunello Cucinelli (-1,8%) e Inwit (-1,3%). Tim ha perso l'1,1% nel giorno in cui il cda ha nominato Pietro Labriola amministratore delegato. In controtendenza Stm (+5,3%), con il comparto dei microchip spinto dalle previsioni di Texas Instruments, davanti a Prysmian (+1,7%), Moncler (+1,5%) e Mediolanum (+1,3%). Fuori dal Ftse Mib volano Salcef (+17,2%), con l'ingresso dei fondi di Morgan Stanley e la conseguente opa, Eurogroup Laminations (+10,2%) e Mittel (+9,8%) in scia alla trimestrale. Male invece Fincantieri (-3,8%).