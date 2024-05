Borsa: Asia in rialzo con la riapertura di Tokyo (+1,5%)

Riaprono i mercati in Asia con il recupero dei titoli coreani (+2,14%) e giapponesi (+1,57%), al ritorno dalle vacanze, compensato dal calo di quelli di Hong Kong (-0,56%). Il settore tecnologico è stato il più performante della regione, proprio come nella sessione statunitense di ieri, tra le crescenti speranze che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse quest'anno. "In Asia, il potenziale di crescita e di guadagno è superiore a quello degli Stati Uniti" commenta un gestore e "le valutazioni in Asia sono molto più convenienti". In Cina lo Shanghai è salito dello 0,22% e lo Shenzhen dello 0,19 per cento.