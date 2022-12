17 dic 2022

Manovra 2023, dal superbonus al salva-calcio: le ultime novità

Pensioni minime aumentate per gli ultra 75enni, rateizzazzioni dei tributi per le società sportive, proroga delle Cilas al 31 dicembre per il 110%, Iva dimezzata per chi aquista case di classe A e B: le ultime correzioni alla legge di Bilancio