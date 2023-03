Inflazione, Panetta a Londra cita Battisti: "La Bce non guidi a fari spenti nella notte"

Fabio Panetta (Ansa)

Londra, 16 febbraio 2023 - Chissà in quanti, all'evento del Centre for European Reform a Londra, avranno colto la citazione fatta da Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, nel suo discorso. Panetta, parlando di lotta all'inflazione, ha affermato che la Bce non deve "guidare come un pazzo a fari spenti nella notte", ispirandosi al testo della canzone 'Emozioni' del cantautore italiano.

Secondo Panetta "la Bce non dovrebbe impegnarsi incondizionatamente sulle proprie mosse future" e dovrebbe "calibrare" la politica monetaria sul futuro e in base ai dati economici, con una ben radicata e chiara funzione di reazione. Il membro del Comitato esecutivo della Bce ha evocato "il rischio di una restrizione eccessiva" alle condizioni monetarie: "con i tassi ora in territorio restrittivo, a contare sono la misura e la durata delle condizioni restrittive".

"I tassi sui prestiti stanno salendo più velocemente che in passato, in linea con il ripido rialzo dei tassi della Bce. E i prestiti a imprese e famiglie stanno decelerando rapidamente", invitando quindi alla cautela nell'alzare i tassi. "Gran parte degli effetti della stretta devono ancora venire" e dunque l'aggiustamento sui mercati creditizi "probabilmente comprimeranno i consumi e gli investimenti nei prossimi mesi".