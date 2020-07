Roma, 15 luglio 2020 - Su Autostrade l'accordo è stato raggiunto all'alba, dopo una riunione durata oltre 6 ore a palazzo Chigi. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e sarà Cassa depositi e prestiti a sostituirli.

E dunque a Cdp va il 51%, che renderà Aspi una public company. Ma non solo, poiché prevede anche una revisione complessiva della concessione, dai risarcimenti alle tariffe.

Il Cdm ha dato mandato a Cdp per avviare, entro il 27 luglio, il percorso che dovrebbe portare all'uscita progressiva della famiglia veneta, prima scendendo al 10-12% dell'azionariato, poi con un'ulteriore diluizione in coincidenza con la quotazione in Borsa di Aspi.

Il Consiglio dei ministri, convocato alle 22, era stato sospeso intorno a mezzanotte per un esame nel dettaglio della nuova proposta arrivata in serata da parte del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton per un accordo sulla questione Autostrade. L'ipotesi prevedeva, secondo quanto si apprende, l'ingresso di Cdp al 51%, lo scorporo e la successiva quotazione di Aspi e cessione della quota in mano ai Benetton. Una volta terminato l'esame in una riunione ristretta presieduta dal premier Giuseppe Conte, presente il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il Consiglio è stato riaperto per l'illustrazione e la discussione.

Ma la nuova proposta per Autostrade della famiglia Benetton è stata ritenuta ancora "non soddisfacente" dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ha ribadito la 'linea dura': o Aspi accetta entro stasera le condizioni che il governo ha già sottoposto oppure ci sarà la revoca, avrebbe detto, sottolineando che "non si può più tergiversare".

La svolta è arrivata dopo una serrata trattativa tra le varie anime della maggioranza: Mit, Mef e Cassa depositi e prestiti hanno avuto il mandato di definire i dettagli della transazione che dovrà iniziare entro il mese di luglio e l'uscita graduale dei Benetton.

Il comunicato di Palazzo Chigi

Ecco il comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha svolto un'informativa sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.a. (Aspi), nella quale sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda. Durante la riunione, sono state trasmesse da parte di Aspi due nuove proposte transattive, riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di Aspi e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia".

"Considerato il loro contenuto, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di avviare l'iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo".