Vaiolo delle scimmie, in Italia salgono a 5 i casi confermati

Roma, 24 maggio 2022 - Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma.

"I ricercatori dello Spallanzani hanno inoltre completato la prima fase dell'analisi della sequenza del Dna del Monkeypox virus dei primi tre casi di vaiolo delle scimmie osservati in Italia", ha comunicato l'ospedale. I campioni sono tutti risultati affini al ceppo dell'Africa Occidentale, con una similarità del 100% con i virus isolati dei pazienti in Portogallo e Germania. "Potremmo essere anche in Italia - sottolineano ancora gli esperti dell'istituto - di fronte a un virus 'paneuropeo', correlato con i focolai osservati in vari paesi europei, in particolare quello delle Isole Canarie. Sono in corso gli accertamenti su altri casi sospetti".

Il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia è stato identificato il 19 maggio a Roma. Il 'paziente zero' è un uomo tornato da poco dalle Isole Canarie. Da allora il bilancio dei casi confermati è salito a 5, con 4 contagiati a Roma (tre ricoverati e uno seguito a domicilio) e uno ad Arezzo. Secondo gli ultimi dati, sarebbero 16 le persone in isolamento. In Sicilia da qualche giorno è ricoverato al Policlinico di Palermo un uomo su cui si stanno facendo analisi per verificare se abbia il virus. Un'altro uomo, invece, che si trovava a Canicattì (Agrigento), ospite di un centro di accoglienza per migranti, sta per essere portato al Policlinico di Palermo per il prelievo dei campioni da mandare allo Spallanzani per verificare il contagio.

Intanto continua la diffusione del virus nel mondo: oggi è stato segnalato il primo contagio in Slovenia, anche in questo caso si tratta un uomo che aveva viaggiato recentemente alle Canarie. Sono stati individuati tre casi anche in Marocco, tutti "in buona salute e sotto controllo medico". Nel frattempo in Gran Bretagna il virus accelera e salgono a 56 i casi confermati con 36 nuove infezioni. Sebbene il focolaio in corso sia "significativo e preoccupante", l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito sottolinea che "il rischio per la popolazione del Regno Unito rimane basso". Ai contatti stretti viene offerta la possibilità di vaccinarsi con il vaccino Imvanex. La Germania, invece, fa dietrofront e segue la Gran Bretagna introducendo la quarantena di 21 giorni per i contagiati. Lo hanno annunciato il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach e il presidente del Robert Koch Institut in conferenza stampa a Brema.