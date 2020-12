Napoli, 27 dicembre 2020 - Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid. Dopo aver seguito l'avvio delle vaccinazioni all'esterno dell'ospedale Cotugno di Napoli, De Luca è stato sottoposto all'iniezione del vaccino all'interno della direzione sanitaria dell'ospedale. "Mi sono vaccinato - scrive Del Luca nel post pubblicato sul profilo Facebook -, dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. E' importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme".

Prima di ricevere il vaccino, il presidente della Regione Campania aveva parlato così del V-Day: "Il programma è stato rispettato. Avevo qualche timore che non lo fosse. Mi è sembrato lo sbarco in Normandia più che l'arrivo di un furgone, ma è chiaro il valore simbolico della giornata". De Luca ha detto che "il 12 gennaio ci sarà una esercitazione generale in tutte le strutture ospedaliere della Campania per verificare la funzionalità di tutta la nostra organizzazione. Non è un'operazione banale richiede una serie di accortezze, ci siamo preparati per tempo per una campagna di vaccinazione di massa".