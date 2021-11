Venezia, 15 novembre 2021 - C'è una data sul vaccino anti Covid per i bambini dai 5 anni. Per l'esattezza, il 29 novembre sapremo cosa si deciderà sulla somministrazione del siero ai più piccoli. "L'Ema prenderà una decisione il 29 novembre sulla vaccinazione ai bambini. Noi seguiremo quanto deciderà l'Ema", ha spiegato Giorgio Palù presidente dell'Aifa, intervenendo con il governatore Luca Zaia al punto stampa sulla situazione del virus in Veneto. Palù ha sottolineato anche che non si deve parlare "di terza dose come di uno spauracchio, è un normale passaggio del percorso vaccinale e vale per tutti i virus. Le prime due dosi sono 'prime', la terza è detta 'booster', ed è determinante anche nei confronti delle mutazioni".

Vaccino Moderna, Pfizer e Johnson: quanto dura l'efficacia. Nuovo studio: crollo a 6 mesi

Covid in Italia, nell'ultima settimana impennata di casi: +42%

Austria, lockdown per i no vax. In Italia si studia una stretta. Ecco le ipotesi in campo

Il presidente dell'Aifa ha quindi aggiunto: "Poi non esiste una risposta unica, non esiste il vaccino che protegge al 100% perché ogni persona ha un profilo genetico diverso: questo è dimostrato dall'effetto positivo sulla popolazione più giovane, mentre l'effetto diventa minore per gli over 60: la terza dose è per contrastare la mutazione del vaccino". Sul Green pass Palù ha osservato che «è stato uno stimolo alla vaccinazione. Grazie a questo l'economia ha retto e quindi commutare la carta verde in certificato vaccinale è un passaggio normale".

"La terza dose è inevitabile, adesso la faranno i quarantenni e poi la dovranno fare tutti gli altri", ha detto il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso. "Il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il Covid, dobbiamo utilizzarla fino all'ultima pallottola. Non ci fermeremo fino a quando non avremo fatto la terza dose a l'ultimo dei lombardi che ne ha diritto", ha aggiunto Bertolaso.