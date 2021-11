Roma, 24 novembre 2021 - Sul vaccino anti-Covid ai bambini tra 5 e 11 anni la decisione dell'Ema potrebbe essere anticipata già tra oggi e domani. Ad affermarlo il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù. In seguito alla decisione dell'Ema, "può arrivare una decisione dell'Aifa entro 24 ore" e su quando potrebbero partire le vaccinazioni anti-Covid in Italia nei bambini 5-11, Palù ha sottolineato "possibile anche da lunedì". L'Ema decide quindi cinque giorni prima rispetto alla data annunciata del 29 novembre. Oggi potrebbe essere dunque il giorno X non solo per le misure del governo per arginare l'incubo Coronavirus, ma anche per i vaccini ai più piccoli.

"Per i primi di dicembre sarà disponibile il vaccino per i bambini fra i 5 e gli 11 anni di età", specifica il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Bisogna vaccinare i bambini perchè se si ammalano c'è un rischio che abbiano complicanze anche gravi. E bisogna parlare del Long Covid, perchè forse il 40enne non va in terapia intensiva ma così come nei bambini dopo ci possono essere dei disturbi che durano a lungo, perchè il virus attacca più organi", ha aggiunto Sileri.

"Dal punto di vista logistico per vaccinare i bambini verranno utilizzati in gran parte gli hub esistenti con dei percorsi dedicati ai piccoli. Serve un'informazione trasparente e spiegare ai genitori perchè serve fare la vaccinazione", ha concluso Sileri.

