Roma, 24 novembre 2021- Si è allargata la platea degli italiani che possono fare la terza dose del vaccino anti Covid. A tutti gli over 40 è data la possibilità di effettuare il secondo richiamo dopo cinque mesi dalla fine del primo ciclo. Come si fa, quindi, a prendere appuntamento per il cosiddetto booster? Ogni Regione ha un protocollo diverso a cui è necessario attenersi.

Abruzzo

Per prenotare la terza dose basta collegarsi alla piattaforma delle Poste. È necessario fornire ol proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. In alternativa si può contattare il numero verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20); utilizzare uno dei 270 sportelli Postamat o chiedere direttamente al portalettere.

Basilicata

Ci si può recare in un hub regionale, anche senza prenotare. In alternativa si può contattare il proprio medico di famiglia.



Calabria

Per prenotare la terza dose basta collegarsi alla piattaforma delle Poste. È necessario fornire ol proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. In alternativa si può prenotare direttamente in farmacia o tramite il call center 800 00 99 66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20).

Campania

Basta recarsi in un hub regionale, non importa la prenotazione.



Emilia-Romagna

Ogni Ausl ha precisi protocolli da seguire. Ecco come prenotare provincia per provincia.

Friuli-Venezia Giulia

Si può contattare il call center regionale allo 0434223522 (attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19; sabato dalle 8 alle 14). In alternativa ci si può recar agli sportelli Cup o nelle farmacie abilitate. Si può anche usare la WebApp.

Lazio

Il metodo più semplice è la prenotazione attraverso la piattaforma regionale. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette si può contattare lo 06 164161841.

Lombardia

Si può contattare il call center regionale (800.89.45.45). In alternativa si può prenotare attraverso la piattaforma regionale. È possibile anche utilizzare uno degli sportelli Postamat o chiedere direttamente al portalettere.

Molise

Si prenota la terza dose collegandosi al portale regionale.

Marche

Per prenotare la terza dose basta collegarsi alla piattaforma delle Poste. È necessario fornire ol proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. In alternativa si può contattare il numero verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20).

Piemonte

Il metodo più semplice è quello di collegarsi al portale regionale.

Provincia autonoma di Bolzano

Si può riservare la terza dose direttamente sul sul portale provinciale.

Provincia autonoma di Trento

I pazienti fragili sono invitati tramite sms. Gli altri appuntamenti vengono prenotati attraverso il Cup online.

Puglia

Si può riservare la terza dose direttamente in farmacia, tramite gli sportelli Cup o online sulla piattaforma regionale

Sardegna

Per prenotare la terza dose basta collegarsi alla piattaforma delle Poste. È necessario fornire ol proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. In alternativa si può contattare il numero verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20).

Sicilia

Per prenotare la terza dose basta collegarsi alla piattaforma delle Poste. Si può anche usare il portale regionale. È necessario fornire ol proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. In alternativa si può contattare il numero verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Toscana

Si può risevare l'appuntamento direttamente sul portale regionale.

Umbria

Basta collegarsi al portale regionale o prendere appuntamento nelle farmacie accreditate.

Valle d'Aosta

Per prenotare la terza dose basta collegarsi alla piattaforma delle Poste. È necessario fornire ol proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. In alternativa si può contattare il numero verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20); utilizzare uno sportello Postamat o chiedere direttamente al portalettere.

Veneto

L'opzione più semplice è quella di prenotare la terza dose attraverso la piattaforma regionale. Per assistenza si può contattare il numero 800 93 66 66.