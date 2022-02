Guerra ucraina, il generale Rapetto: "Siamo già sotto cyber attacco dei virus russi"

"Siamo sotto attacco con matrice russa da almeno tre o quattro anni con i cosiddetti ransomware, quei virus informatici che determinano la cifratura fraudolenta di tutte le informazioni presenti all’interno di un computer di un singolo utente o di sistemi informatici di aziende, imprese, enti pubblici e amministrazioni varie. Non possiamo pensare adesso di organizzarci. Rimane da sbrigarsi a fare copia multipla di database e sistemi su supporti offline". Il generale Umberto Rapetto, già comandante del Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza (Gat), commenta così l’allarme lanciato giovedì pomeriggio dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) guidata da Roberto Baldoni. Guerra a Kiev: ultime notizie. Putin esorta l'esercito ucraino al colpo di Stato Come agisce la Russia sul fronte della cyberwar? "L’80% degli attacchi è garantito da organizzazioni che sono incentivate dal governo russo che ha investito tantissimo nella cyberwar, prima sponsorizzando la vivacità privata e poi avviando un processo di militarizzazione laica del settore, che ha portato alla creazione di una vasta gamma di unità da combattimento in cui si mescolano consolidate capacità belliche e imprevedibili guizzi criminali". Mercenari che combattono nello spazio cibernetico? "A differenza delle realtà cinesi che sono dirette con impronta militare da Xi Jinping, nel caso russo c’è ancora una componente laica molto forte. Queste realtà chiamate Apt ( Advanced persistent threat ) presidiano il tessuto connettivo internazionale svolgendo attività mirate. Non semplici avamposti, ma truppe di occupazione abituate a colpire e poco avvezze a reclamizzare le proprie malefatte. Hanno messo in ginocchio, per fare un esempio concreto, la Regione Lazio ma anche realtà imprenditoriali colossali. I tanti ransomware che hanno flagellato aziende ed enti con la cifratura fraudolenta di dati, documenti e archivi elettronici sono stati una banale dimostrazione delle potenzialità che proprio i russi sono in grado di esprimere". ...